OM ‍: Longoria drague le 20e salaire du club

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C'est la surprise du chef à l'Olympique de Marseille. Un second couteau impressionne et Pablo Longoria n'a pas envie de le voir partir en fin de saison.

Recruté à l’été 2023 avec la mission d’être la doublure forcément peu utilisée de Jonathan Clauss, Amir Murillo a fait son trou à l’OM, au point d’être désormais une des grandes satisfactions du club provençal. Ses dernières performances, ponctuées par un but contre Saint-Etienne, ont marqué les esprits. Au point de provoquer du mouvement dans la direction du club marseillais. La Provence annonce en effet que des discussions pour sa prolongation de contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2028, ont été lancées avec le joueur du Panama, âgé de 29 ans. Un élément fiable, toujours présent et qui ne fait pas de vague et est en plus performant quand on fait appel à lui, l’OM tient à le conserver et rêve de lui faire signer deux ans de plus. Il faut dire que Pablo Longoria n'aime pas non plus quand ses éléments arrivent dans la dernière année de leur contrat.

Même si son salaire sera revu à la hausse, il ne fera clairement pas partie des joueurs qui plombent les finances du club, lui qui a été recruté en provenance d’Anderlecht pour 2,5 millions d’euros. Murillo possède en effet le 20e salaire du club, au niveau de ceux de Pol Lirola, Jonathan Rowe ou Ulisses Garcia. Autant dire que, s’il n’y a pas une offre incroyable venue d’ailleurs, Pablo Longoria devrait trouver les arguments nécessaires pour le convaincre de rester en Provence quelques années de plus. Et ce serait une juste récompense pour son niveau de jeu affiché et sa patience quand il ne jouait quasiment pas.