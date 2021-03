OM : Longoria dénonce une élimination « inadmissible »

Dans : OM.

Nouveau président de l’OM, Pablo Longoria a assisté à l’élimination de Marseille face au Canet-en-Roussillon dimanche soir (2-1).

Totalement dépité, l’ex-directeur sportif de l’Olympique de Marseille avait fait le choix de ne pas s’exprimer à chaud après cet immense fiasco. Présent devant la presse au côté de Jorge Sampaoli ce mardi après-midi, Pablo Longoria est brièvement revenu sur cette élimination piteuse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Espagnol n’a pas mâché ses mots en faisant savoir que cette défaite était inadmissible pour un club de la dimension de l’OM.

« Plus qu’une souffrance, c'est une déception. Ce qui s'est passé dimanche est inadmissible pour notre histoire et notre institution. Je suis persuadé par Jorge depuis notre première conversation. Il m'a dit, je n'ai pas envie de revenir en Europe, j'ai envie d'entraîner l'Olympique de Marseille » a fait savoir Pablo Longoria, particulièrement déçu de cette élimination dès les 16es de finale de la Coupe de France.

Longoria promet du mouvement au mercato

Interrogé ensuite sur le mercato de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria ne s’est pas caché et a évoqué cette période très attendue par les supporters. « Un mercato commence quand la saison commence. Depuis le premier jour on travaille ensemble pour trouver des solutions pour le futur mercato d'été. Il y a beaucoup de situations particulières, fin de contrat, prêts... Maintenant qu'on commence l'aventure avec un coach et une philosophie de jeu particulière, c'est nécessaire de s'adapter à cette philosophie pour trouver les profils de jeu qui vont lui permettre de mettre en place le jeu qu'il a dans la tête ». Autant dire que les changements seront nombreux au sein de l’effectif de l’OM l’été prochain, alors que de nombreux joueurs tels que Germain, Amavi ou encore Thauvin sont en fin de contrat.