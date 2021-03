OM : Sampaoli prévient, sa méthode va faire des dégâts

Dans : OM.

En action depuis lundi après-midi, Jorge Sampaoli est présenté ce mardi aux suiveurs de l’OM depuis l’Orange Vélodrome.

A la veille de la réception du Stade Rennais en match en retard de la 22e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli a détaillé sa méthode lors de sa présentation à la presse en présence du président marseillais Pablo Longoria. L’occasion pour Jorge Sampaoli d’affirmer que sa priorité était de jauger les forces en présence au sein de l’effectif avant le prochain mercato estival afin de savoir qui est compatible à sa méthode d’entraînement et à sa philosophie de jeu. L’ancien sélectionneur du Chili est très clair, certains joueurs ne parviendront pas à s’adapter à ses méthodes. Les joueurs de l’OM sont prévenus…

« Certains joueurs ne s’adapteront pas »

« J'ai choisi l'OM pour de nombreuses raisons. C'est un club que je connais depuis longtemps. J’ai choisi l'OM pour la culture de la vie, la culture des gens. Concernant le groupe, on a commencé à évaluer le groupe à court terme pour prendre des décisions à moyen et à long terme. Mon souhait de mette en place une philosophie de jeu. On a commencé à proposer des outils pour sortir de ce moment difficile. Nous devons convaincre le groupe que nous devons être compétitif dans tous les domaines en s'impliquant. Certains joueurs s'adapteront vite, d'autres prendront un petit peu de temps et certains ne s'adapteront pas. Le but du staff est de séduire dans un premier temps. L’OM un risque pour moi ? C'est un défi, ce n’est pas un risque. Mon apprentissage de la langue n'est pas un obstacle à court terme. L'essentiel est de mettre en place un langage commun footballistique » a lancé Jorge Sampaoli, pour qui les joueurs de l’OM devront être assidus et au point physiquement et tactiquement afin d’assimiler au mieux cette nouvelle méthode.