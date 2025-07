OM ‍: Longoria craque et surenchérit pour Weah

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les relations sont tendues entre l’OM et la Juventus Turin, qui a revu à la hausse ses prétentions pour Timothy Weah en réclamant 20 millions d’euros. Malgré tout, le club phocéen souhaite toujours recruter l’ailier américain.

Les négociations ont pris une mauvaise tournure entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin pour le prêt avec option d’achat de Timothy Weah. Tandis que le club phocéen a déjà un accord avec l’ancien joueur du LOSC et du PSG depuis plusieurs semaines, la Vieille Dame a refusé la dernière offre olympienne, un prêt avec une obligation d’achat à 15 millions d’euros. L’OM s’est pourtant aligné sur le prix initialement fixé par Damien Comoli, mais ce dernier a revu ses prétentions à la hausse après que Nottingham Forest ait proposé 20 millions d’euros pour Timothy Weah.

Le joueur ne veut que l’OM et a refusé de rejoindre la Premier League, ce qui n’empêche que les Bianconeri exigent maintenant ce nouveau tarif made in Angleterre aux dirigeants marseillais. De quoi tendre tout le monde, mais pas faire capoter l’opération pour autant. La preuve, le journaliste Alfredo Pedulla nous apprend que l’OM a énormément apprécié la volonté de Timothy Weah de rejoindre la cité phocéenne coûte que coûte et de le faire savoir publiquement via ses agents. Face à une telle détermination, Medhi Benatia et Pablo Longoria ne sont pas restés de marbre et ont décidé de faire un effort en s’approchant peu à peu des exigences de la Juventus Turin.

La Juventus fait plier l'OM

On ignore encore le montant de la prochaine offre marseillaise, mais notre confrère affirme que l’OM a décidé de modifier sa proposition pour convaincre la Juventus Turin de lui céder Timothy Weah. Un geste que l’ailier passé par le Paris Saint-Germain appréciera, lui dont le profil a été validé par Roberto De Zerbi, qui y voit le joueur idéal pour concurrencer Amir Murillo en tant que latéral droit mais également pour dépanner si besoin au poste d’ailier droit occupé par Mason Greenwood. S’il venait à rejoindre Marseille dans les prochains jours, Timothy Weah deviendrait la sixième recrue de l’été en Provence après CJ Egan-Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao.