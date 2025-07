OM ‍: La Juve bloque le transfert de Weah, son agent attaque

Dans : OM.

Alors que le transfert de Timothy Weah à l’Olympique de Marseille est bloqué par la Juventus, l’agent Badou Sambagué a décidé de pousser un coup de gueule pour faire bouger les choses.

Après avoir parfaitement lancé son mercato avec les arrivées d’Angel Gomes ou Facundo Medina, le club phocéen semblait en bonne position pour recruter rapidement Igor Paixao (Feyenoord) et Timothy Weah (Juventus). Sauf que depuis quelques jours, ces deux dossiers sont au point mort, notamment celui de l’ailier droit américain. Intéressé à l’idée de jouer sous le maillot de l’OM malgré son passé au PSG, le joueur de 25 ans est même d’accord avec les dirigeants marseillais depuis plusieurs semaines. Mais les deux clubs n’arrivent toujours pas à s’entendre sur la forme du deal. Alors que la Juventus réclame une obligation d’achat de l’ordre de 20 millions d’euros, Marseille veut négocier un prêt avec une option d’achat classique sans obligation en fin de saison. Un blocage venu de Turin qui agace fortement Pablo Longoria et Mehdi Benatia, mais aussi l'entourage de Weah, à l’image de Badou Sambagué.

« Des méthodes de l'ancien temps qui ne passeront pas »

« La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par trois personnes. Deux ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes. Et cela on ne peut pas laisser passer. Tim Weah, toujours professionnel, a été écarté durant le Mondial. Cette personne a bâclé sa Coupe du Monde, a voulu le forcer à aller là où il souhaitait. Aujourd’hui, par vengeance il demande une fortune et attend une offre de Premier League qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous. Des méthodes de l'ancien temps qui ne passeront pas avec moi. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais ne pas le faire aujourd'hui serait accepter l'inacceptable et le manque de respect total. La classe ne s'achète pas pour un dirigeant c'est sûr, mais elle a toujours fait partie de l'histoire de la Juventus de Turin. Une personne est en train de saper cela. Let's see… », a balancé l’agent de l’international américain sur RMC. Avec cette sortie médiatique salée, le proche de l’attaquant de la Juve espère faire bouger les choses, par peur de voir l’OM passer à autre chose face aux complications apportées par la direction de la Juve.