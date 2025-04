OM ‍: Les Marseillais à Saint-Tropez, De Zerbi était chaud

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi est revenu sur la semaine particulière de l'OM vécue à Rome. Très bavard, l'entraineur italien s'est laissé aller à quelques confidences.

L’Olympique de Marseille a surpris tout le monde la semaine dernière en annonçant son départ pour Rome pour plusieurs jours afin de préparer la réception de Brest. Ce n’était pas l’affiche du siècle, et cela faisait suite à une large victoire contre Montpellier. Mais les dirigeants olympiens ont tenu à faire cette « retraite » dans un luxueux complexe de Rome pour se couper du monde marseillais, qui nuirait à la tranquillité de l’équipe. Coupés du monde extérieur, les joueurs provençaux ont pu enchainer les séances dans le calme, sans se soucier des fuites à la presse qui agacent particulièrement Roberto De Zerbi. Résultat, après le jour de congés de ce lundi, toute la délégation de l’OM a rendez-vous mardi matin pour repartir à Rome afin de préparer le match face à Lille pendant cinq jours.

🚲 ǝpoɯ ǝןɔʎɔıq 🔛🔵⚪️



Le magnifique 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞́ 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐛𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 d'𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐨𝐮𝐢𝐫𝐢 🇩🇿 pour permettre à l'OM de faire break 🤩🔥



Le résumé complet d'#OMSB29, c'est par ici 👉 https://t.co/q2gEMu0lRv#SublimeCôteDivoire ✨ pic.twitter.com/fkbOgYmEO9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 27, 2025

Forcément, après le match contre Brest, et la belle victoire 4-1, l’entraîneur italien a été interrogé sur cette décision qui surprend en France, et qui pourrait donc bien durer jusqu’à la fin de la saison tel que c’est parti. « Mardi, on va travailler tout ensemble et retourner en Italie. Ce n’est pas une punition. Les joueurs sont contents. Vous aviez déjà vu Mason Greenwood travailler autant, c’était la première fois. Il faut donner le crédit aux joueurs. Ce sont des bons garçons. Parfois, on perd des points parce qu’on a une mauvaise attitude ou un manque de concentration, mais pas parce que ce sont des mauvaises personnes », a expliqué le coach de l’OM, persuadé que cette mise au vert prolongée en Italie permet à son groupe d’avoir une meilleure concentration sur les matchs, et de faire des efforts collectifs qui n’étaient pas forcément avant.

Rome, pas forcément le premier choix de De Zerbi

La réponse viendra une nouvelle fois après le match face à Lille, qui sera un dernier gros test de la saison, après deux semaines de préparation à l’italienne. « Ce qui est important, c'est de préparer un match comme une finale contre une des meilleures équipes de Ligue 1 dans un stade chaud. On retourne à Rome pour essayer de préparer cet objectif de Lille. Nous sommes allés à Rome car je n'ai pas trouvé à Cannes, Saint-Tropez, Montpellier. Pour nous concentrer. Sur les dix dernières années, l'OM ne s'est qualifié que 3 fois en Ligue des champions, je crois. J'essaye de garder ce focus », a livré un Roberto De Zerbi qui a suivi les polémiques en France liées à ce départ en stage inattendu et savoure ainsi sa petite revanche avec cette série de nouveau positive avant le choc à Lille.