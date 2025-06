OM ‍: Les 3 priorités du mercato sont connues

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM retrouvera la Ligue des champions la saison prochaine et ne compte pas y faire de la figuration. Les Phocéens espèrent réaliser un très joli mercato estival afin de mettre toutes les chances de leur côté pour faire un parcours satisfaisant.

L'OM a fait le travail la saison passée en Ligue 1 pour se qualifier en Ligue des champions. Roberto De Zerbi veut pouvoir compter sur le meilleur effectif possible. L'idée est de jouer à fond toutes les compétitions. La direction est déjà au travail afin de renforcer l'effectif de l'Olympique de Marseille. Beaucoup de travail est à mettre en place. L'OM a notamment pu s'apercevoir de tout ce qu'il fallait pour remporter la Ligue des champions en regardant le match du PSG ce samedi soir face à l'Inter. Les supporters phocéens veulent donc que leur club recrute intelligemment et à des postes ciblés.

L'OM n'a plus de temps à perdre au mercato

Sur son compte X, Marwan Belkacem a notamment envoyé un message clair à la direction de l'OM et Medhi Benatia : « Priorités du mercato de l'OM à mes yeux : - Un pendant à Greenwood à gauche : un AG impactant capable de stater. - Un véritable créatif : capable d'être dépositaire du jeu, et de faire la différence en "jeu de possession" - Un patron en charnière centrale qui soulage Léo. C'est les 3 grosses priorités à mon sens, mais c'est pas exhaustif : on a besoin de plusieurs DC, de remplacer Rongier et/ou Bennacer, d'un 9 en doublure de Gouiri, d'un ailier pour suppléer Greenwood... et a minima d'un latéral gauche capable d'avoir un gros volume et un pied ». L'OM devrait voir son budget mercato être réhaussé de la part de Frank McCourt. Tout semble être peu à peu mis en oeuvre pour se construire un effectif de premier plan.