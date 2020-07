OM : Le vestiaire s’enflamme pour le nouveau Pogba

Dans : OM.

Unique recrue de l’Olympique de Marseille pour l’instant, le jeune et prometteur Pape Gueye fait déjà grosse impression en interne.

L’ancien vice-capitaine du Havre, qui figurait dans les radars d’Andoni Zubizarreta depuis près d’un an, a rejoint le groupe d’André Villas-Boas en stage au Portugal la semaine dernière. Et il n’a pas fallu longtemps à ce milieu de terrain de 21 ans pour montrer l’étendue de son talent puisque dans une interview accordée à La Provence, Jordan Amavi s’est d’ores et déjà dit impressionné par Pape Gueye. Preuve que le vestiaire de l’OM est sous le charme, le joueur d’1m89 est surnommé « La Pioche » par ses nouveaux coéquipiers, le célèbre surnom d’un certain… Paul Pogba.

Pape Gueye déjà comparé à Paul Pogba

« On lui a déjà donné un petit surnom, on l’appelle "La Pioche". Il a de longues jambes, et beaucoup de qualités. Il a un peu ce style très fin avec ses longs compas et à l’aise techniquement. Il est discret, mais sur le terrain il va au duel. On l’a déjà bizuté. Il a chanté un morceau d’Alonzo ("Finis-les"), il a essayé de faire l’accent de Marseille ! Je ne le connaissais pas plus que ça, mais il a déjà montré de très belles choses à l’entraînement. Il a énormément de potentiel et l’avenir devant lui. Je pense qu’il va nous apporter un plus » a commenté le défenseur gauche de l’Olympique de Marseille, heureux de constater l’intégration impeccable de Pape Gueye dans les rangs phocéens. En attendant peut-être une autre recrue dans les jours à venir puisque le nom de Leonardo Balerdi continue de tourner en boucle à Marseille, un prêt avec une option d’achat avoisinant les 12 ME étant à l’étude.