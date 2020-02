OM : Le PSG en bouclier contre Aulas, Villas-Boas contre-attaque

Dans : OM.

Malgré la pique de Jean-Michel Aulas, André Villas-Boas a gardé le sourire en conférence de presse. Le coach de l'Olympique de Marseille a en effet répondu avec humour avant leur confrontation mercredi.

A moins d’une semaine du choc des Olympiques entre Lyon et Marseille en Coupe de France, Jean-Michel Aulas a lancé les hostilités. Le président rhodanien a profité d’un entretien avec le Dauphiné Libéré pour dénoncer le club phocéen. « Ils sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG », a lâché le dirigeant, histoire de piquer un concurrent largement en avance en Ligue 1. Mais on ne peut pas dire qu’André Villas-Boas soit vexé. Au contraire, l’entraîneur de l’OM a répondu avec le sourire et en citant le Paris Saint-Germain.

« Je ne peux pas dire grand-chose, c'est le président d'un autre club qui veut faire des jeux de parole avec les autres clubs. Le PSG a aussi des problèmes avec le fair-play financier, alors peut-être qu'il visait le PSG, je ne sais pas. Vu qu'il n'y a pas de référence directe, c'est vous qui pensez que l'OM est visé, mais c'est peut-être le PSG ou un autre club, a plaisanté le Portugais. De toute façon, ce n'est pas le plus important pour moi. C'est vrai qu'il a tout fait pour décaler ce match à jeudi, mais nous aussi on joue tous les trois jours. Mercredi, c'est la date choisie par le diffuseur et c'est celle à laquelle on va jouer. » Un partout, balle au centre…