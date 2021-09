OM : Le phénomène Bamba Dieng l'a mis KO

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titularisé par Jorge Sampaoli à Monaco en raison des absences de Payet et de Milik, le surprenant Bamba Dieng a réalisé un match de folie avec l’OM.

Avant-centre de formation, le Sénégalais de 20 ans a été aligné dans le couloir gauche de l’attaque marseillaise par Jorge Sampaoli à Monaco. Et le choix du technicien argentin était le bon puisque Dieng a réalisé le match le plus abouti de sa jeune carrière avec deux poteaux et deux buts au Stade Louis II. De toute évidence, Dieng se souviendra longtemps de ce match parfait à Monaco, qui va définitivement lancer sa carrière à l’OM. Adoubé par Mamadou Niang ou encore Michy Batshuayi sur les réseaux sociaux, l’attaquant marseillais a également reçu les éloges de Kevin Diaz sur l’antenne de RMC.

Le match d’un attaquant de référence

« J’étais agacé de voir Bamba Dieng tirer sur le poteau, non pas car je lui en voulais mais car à chaque fois il faisait le plus dur. On parle de sa vitesse, mais ses contrôles orientés en pleine vitesse et en pleine course sont magnifiques. Il avait besoin d’être récompensé de tous ses efforts. Dieng fait vraiment un truc exceptionnel et je veux lui rendre hommage. J’étais dubitatif, on l’avait vu l’année dernière en Coupe de France et en préparation mais pas au très haut niveau. Un sportif de haut niveau doit saisir sa chance et c’est ce qu’il a fait contre Monaco. Il n’a joué que 30 ballons, il fait six tirs, deux poteaux, deux buts, c’est le match d’un attaquant de très haut niveau » a apprécié le consultant de l’After Foot, tout simplement épaté par le match sensationnel de Cheik Bamba Dieng sous les couleurs de l’Olympique de Marseille à Monaco. De très belles promesses à confirmer tout au long de la saison pour le Sénégalais, en Ligue 1 mais également en Europa League.