OM : Bamba Dieng vendu 5 millions d'euros, Longoria a eu chaud

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé samedi lors de la probante victoire de l'Olympique de Marseille à Monaco, Bamba Dieng a prouvé qu'il valait mieux qu'un rôle de super sub dans l'effectif de Jorge Sampaoli.

Merci Jacques-Henri Eyraud. Même si cela leur fera mal, les supporters de l’OM doivent tout de même saluer le partenariat signé par l’ancien président marseillais avec l’institut Diambars du Sénégal en décembre 2019. Car c’est cette opération qui a permis au club phocéen de faire venir Bamba Dieng, le jeune attaquant évoluant à l’époque avec le club professionnel du FC Diambars, connu notamment pour avoir révélé Idrissa Gana Gueye, lequel joue désormais au PSG. Si Nasser Larguet avait lancé Bamba Dieng dans le grand bain de la Ligue 1 pendant quelques minutes en début d’année, le directeur du centre de formation de l’OM avait surtout senti que ce joueur avait du potentiel puisque c'est lui qui avait demandé à Eyraud de le faire venir à Marseille.

⏱️ 38' | #ASMOM 0⃣-1⃣



😍 MAAIIIS OUIIIIIII BAMBA DIENG !!!! 😍



Il ouvre son compteur après avoir touché deux fois le poteau ! pic.twitter.com/9QTJi6isUl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 11, 2021

« Ce garçon était parmi les meilleurs buteurs de son championnat au Sénégal. On a un partenariat avec l’Académie Diambars. On avait des échanges sur ses valeurs sportives, ses valeurs morales. On a besoin de garçons qui s’engagent, qui travaillent, qui soient patients. Sa puissance, sa vitesse m’ont poussé à donner un avis favorable, pour qu’il vienne au départ avec nous au centre de formation, pour renforcer la N2. Avec son travail, ses qualités, je savais qu’il pouvait aller titiller les professionnels », avait expliqué en février l’ancien entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille.

Bamba Dieng à vendre pour 5ME, l'OM a évité un bug

Contre Monaco, Jorge Sampaoli n’a pas eu d’autre choix que de titulariser Bamba Dieng, puisque Milik est toujours en phase de reprise, que Payet a connu un petit souci physique…et que l’OM n’a pas recruté le joueur offensif tant attendu pas l’entraîneur argentin. Mais en l’espace de 90 minutes, sur la pelouse de Louis II, le jeune sénégalais de 21 ans a montré à Sampaoli qu’il pouvait compter sur lui en Ligue 1 dès maintenant. De quoi rassurer ce dernier, et surtout Pablo Longoria. Car lors du dernier mercato, au moment où l’Olympique de Marseille avait quasiment mis la totalité de son effectif en vente, le président phocéen avait affiché un prix de 5 millions d’euros en face de Bamba Dieng. Mais aucun club ne s'est présenté à ce niveau de tarif. Pas sûr que Longoria cédera son attaquant à ce prix si une offre devait arriver lors du marché hivernal des transferts, même si la hype toujours colossal lorsqu'il s'agit de l'OM doit se confirmer sur la durée.