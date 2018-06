Dans : OM, Mercato.

Comme évoqué mardi, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Youssef Msakni (27 ans) pour son mercato estival.

Le milieu offensif d’Al-Duhail, qui vient d’inscrire 25 buts et 15 passes décisives cette saison, semble enfin déterminé à jouer en Europe, lui qui avait privilégié l’aspect financier en choisissant le Qatar. Alors que le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco étaient notamment intéressés avant son départ. Cinq ans plus tard, l’OM pourrait en profiter pour relancer celui que la Tunisie décrit comme son « Lionel Messi ».

« On le considère depuis ses débuts comme le petit génie du football tunisien et on le voyait exploser en Europe, mais il a fait le choix de l'argent en rejoignant le Qatar, a regretté le journaliste tunisien Walid Nalouti pour Le Phocéen. Lui et l'Espérance ont été embobinés par les montants exorbitants proposés par Al-Duhail et ils n'ont pas pu refuser. »

« Il peut exploser en Europe »

« Mais, depuis un an, il a compris qu'il devait partir du Qatar, car on ne cesse de lui répéter qu'il gâche son génie là-bas, en jouant à l'économie, a raconté notre confrère de La Presse de Tunis. Ce qui le sauve, c'est de continuer de jouer avec l'équipe nationale, avec qui il rencontre de bonnes équipes et parvient à faire la différence. S'il travaille beaucoup, il peut rattraper son retard et exploser en Europe. » Rappelons que Tottenham et Arsenal suivent aussi Msakni, privé de Mondial 2018 à cause d’une grave blessure au genou.