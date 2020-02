OM : Le mercato génial de Marseille fait des jaloux à Bordeaux

Dans : OM.

Très calme cet hiver, l’Olympique de Marseille s’était montré malin et ambitieux lors du mercato estival avec les arrivées de Dario Benedetto, de Valentin Rongier et d’Alvaro Gonzalez.

Pour un total ne dépassant pas 40 ME, l’Olympique de Marseille s’est construit une belle colonne vertébrale. Et pour cause, cela faisait longtemps que le club phocéen ne s’était pas renforcé de manière aussi intelligente durant un mercato. Tous recrutés pour moins de 15 ME, les recrues de l’OM apportent satisfaction. Alvaro Gonzalez s’est imposé comme le taulier de la défense d’André Villas-Boas tandis que Valentin Rongier forme le poumon de Marseille avec Morgan Sanson au milieu de terrain. Enfin, malgré une période moins faste depuis le début de l’année 2020, Dario Benedetto a conquis les supporters grâce à sa grinta et son style de jeu très atypique.

Paulo Sousa loue le mercato estival de l'OM

Un mercato qui laisse rêveur du côté des Girondins de Bordeaux, qui affrontent l’OM ce dimanche soir en clôture de la 22e journée, comme l’a indiqué le coach Paulo Sousa. « Marseille est 2e, donc il est favori. Mais je dois donner du respect à mes joueurs qui ont déjà montré qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs. Cette année, avec son milieu (Valentin Rongier), l'attaquant (Dario Benedetto) et le central (Alvaro Gonzalez), l'OM s'est amélioré beaucoup dans sa capacité collective pour avoir une stabilité de performances qui donne la possibilité d'être deuxième » a indiqué l’ancien entraîneur de la Fiorentina, qui aurait certainement aimé bénéficier d’un recrutement similaire, lui qui est clairement en désaccord avec sa direction sur la politique sportive des Girondins de Bordeaux depuis quelques semaines. Ce n’est pas le mercato hivernal, durant lequel Paulo Sousa souhaitait vivement le recrutement d’un buteur, qui va arranger les choses. En janvier, le club au scapulaire s’est contenté de recruter Ruben Pardo et Rémi Oudin tandis que Benrahou, Cafu, Tchouaméni et Bellanova ont fait leurs valises.