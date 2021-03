OM : Le Mbappé brésilien est à Marseille

Dans : OM.

Très critiqué pendant ses premiers mois à l’Olympique de Marseille, notamment à cause des déclarations de l’ancien entraîneur André Villas-Boas, Luis Henrique réalise des performances encourageantes. Et ce n’est qu’un début si l’on en croit son mentor Sandro Becker, qui va jusqu’à oser une comparaison avec Kylian Mbappé.

Finalement, l’Olympique de Marseille ne s’était peut-être pas trompé sur Luis Henrique. Il est vrai que le Brésilien n’est pas l’avant-centre que souhaitait André Villas-Boas. Ni la « pépite » que décrivait l’ancien coach marseillais. Mais sous les ordres de l’intérimaire Nasser Larguet, puis avec Jorge Sampaoli, l’ailier de 19 ans a montré un réel potentiel. Sa capacité à déborder et à délivrer de bons centres lui ont permis d’offrir quatre passes décisives en moins d’un mois. Et ce n’est qu’un début si l’on croit Sandro Becker, un ancien joueur qui le suit depuis l’âge de 14 ans.

« Des similitudes » avec Mbappé

« Il est désormais au bon endroit, au bon moment et avec le bon coach. Il a un profil qui plaît à Sampaoli, et on va enfin voir le vrai Luis Henrique. (…) C'est une perle rare. Vous n'avez vu que 40% de Luis. Il jouera un jour avec la Seleção, c'est certain, a annoncé Sandro Becker à l’hebdomadaire France Football, avant d’oser une comparaison audacieuse avec Kylian Mbappé. (…) Franchement, ils se ressemblent. Luis est plus physique et Mbappé est plus adroit devant le but. Ils ont des similitudes. »

Si les déclarations d’André Villas-Boas avaient nuit à l’adaptation de Luis Henrique, celles de Sandro Becker ne devraient pas non plus l’aider. La recrue estivale à 8 millions d’euros, malgré un talent indéniable, aura encore besoin de temps pour s’adapter à l’OM et à un championnat aussi exigeant physiquement que la Ligue 1. Autant dire qu’une comparaison avec l’un des tout meilleurs joueurs au monde ne fera qu’augmenter les attentes des supporters et des observateurs sur le petit protégé du président Pablo Longoria.