OM : Le grand Payet de retour, Villas-Boas calme l’euphorie

Dans : OM.

De retour dans le onze de départ de l’OM contre Nantes samedi après-midi (3-1), Dimitri Payet a réalisé son match le plus abouti de la saison.

Auteur d’un joli but, le Réunionnais semble de retour à un très bon niveau. Et c’est forcément une excellente nouvelle pour Marseille, qui doit en grande partie sa qualification en Ligue des Champions aux performances XXL de Dimitri Payet la saison dernière. De toute évidence, il faudra de nouveau un grand Payet pour que l’OM atteigne son objectif, à savoir de finir une seconde année de suite sur le podium. Après la rencontre, André Villas-Boas était bien évidemment satisfait du retour en forme de son meneur de jeu. En revanche, le Portugais refuse de s’enflammer et de crier victoire trop vite.

« Peut-on considérer que Payet est de retour ? J'espère. Il a bien tenu jusqu'à la 83e minute. On a besoin de lui, c'est ce que j'ai dit pendant tout ce temps où il était sur le banc, que je ferai tout pour qu'il puisse retrouver son niveau. Il a démontré deux fois son envie, contre Strasbourg et contre Porto. Et aujourd'hui il a répondu par une très belle performance. C'est avec ce type de prestation qu'il va pouvoir enchainer les matchs. S'il continue comme ça, j'espère qu'il va bien nous aider contre l'Olympiakos » a jugé André Villas-Boas. Au rayon des individualités, AVB a également commenté le match de Michaël Cuisance, également de retour dans le onze et auteur d’une passe décisive. « Il a été très bien entre les lignes. Quand on l'a trouvé, il a très bien accéléré le jeu avec de bons choix, vite dans les passages. Il a réalisé une bonne performance. Il a bien aidé Payet et Thauvin dans les petites combinaisons. Il a permis à l'équipe de trouver plus la profondeur ». Que de bonnes nouvelles pour Marseille avant la réception de l’Olympiakos, mardi en Ligue des Champions.