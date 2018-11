OM : Le buteur de l'OM au mercato, ce ne sera définitivement pas lui

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Fin août, l’Olympique de Marseille a tenté le tout pour le tout afin d’arracher la signature de Moise Kean, en provenance de la Juventus Turin.

Sous la forme d’un achat ou d’un prêt, Marseille était clairement prêt à tous les sacrifices pour attirer le buteur de 18 ans. Mais la Juventus Turin a fermé la porte à son international espoirs, pétri de talent, mais barré par la concurrence de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ou encore Mario Mandzukic cette saison. Ces derniers jours, la rumeur Moise Kean à l’OM a été relancée par certaines informations venues d’Italie, qui laissaient penser que le joueur serait prêté à l’étranger cet hiver.

Pas de chance pour Andoni Zubizarreta, ce ne sera pas le cas. C’est ce que Massimiliano Allegri a affirmé après le succès de la Vieille Dame contre la SPAL (2-0). « Kean est un joueur qui a beaucoup progressé, l'autre jour il est entré en jeu avec la Nazionale et a été bon. Kean va rester à la Juventus en janvier parce que c'est un joueur qui peut nous aider. La saison est longue et on aura besoin de lui. C'est un joueur de la Juventus à part entière, on ne le considère plus comme un gamin » a expliqué l’entraîneur turinois au sujet de celui qui était prêté au Chievo Vérone la saison dernière. Marseille peut donc d’ores et déjà se tourner vers d’autres profils en vue du mercato hivernal, où Kostas Mitroglou pourrait être vendu.