OM ‍: Le Barça veut Greenwood, c'est confirmé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Un géant d'Europe est en train de faire trembler l'OM, avec une volonté farouche de faire signer Mason Greenwood dès l'été prochain.

Un après son recrutement spectaculaire à l’OM, Mason Greenwood peut-il claquer la porte du club provençal pour rejoindre une formation encore plus prestigieuse ? Cette perspective semblait encore dénuée de sens il y a quelques jours, mais la saison exceptionnelle de l’Anglais a éveillé l’appétit de clubs ambitieux, toujours prêts à dépenser gros pour viser des titres majeurs. Le média anglais Give Me Sport assure ainsi avoir eu plusieurs confirmations de l’intérêt du FC Barcelone pour l’ancien prodige de Manchester United. Le club catalan le suivait déjà la saison dernière lors de son passage réussi à Getafe, ce qui lui a permis de relancer sa carrière. Le Barça est convaincu que Greenwood a la personnalité et le talent pour devenir un joueur important de la formation de Hansi Flick. Et même si la formation catalane a toujours des problèmes financiers pour enregistrer ses joueurs auprès de la Liga, de gros investissements sont possibles pour boucler cette opération.

Greenwood aime sa vie à Marseille

Paul Pogba snobe l’OM, il file chez son ex https://t.co/ZssDd76szX — Foot01.com (@Foot01_com) February 21, 2025

L’OM est bien évidemment en position de force pour négocier, car aucune clause n’oblige la formation phocéenne à vendre son meilleur buteur. Mais Pablo Longoria sait qu’il est aussi compliqué de retenir un joueur contre son gré, surtout en cas de très belle offre. GMS confirme au passage que Manchester United touchera bien la moitié du montant total du transfert, une clause lui permettant de gagner ses premiers revenus, dès le premier euro versé, et non sur une éventuelle plus-value. Le PSG et le Bayern Munich sont également intéressés par l’ailier anglais, ce qui pourrait avoir le don de faire monter les prix.

Le média anglais précise enfin que Mason Greenwood se sent bien France, où il vient d’être père pour la deuxième fois, et aimerait découvrir la Ligue des Champions sous le maillot de l’OM. Toutefois, son salaire est déjà à son maximum pour Marseille, et les conditions financières offertes par les clubs qui le courtisent seront bien supérieures, ce qui sera forcément un élément à prendre en compte. Néanmoins, Pablo Longoria demeure pour le moment confiant, estimant même qu’il serait mieux pour l’OM d’avoir l’Anglais avec lui la saison prochaine en cas de Ligue des Champions, ne serait-ce que pour faire encore grimper sa valeur avant de le laisser prendre son envol en 2026.