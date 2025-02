Paul Pogba snobe l’OM, il file chez son ex

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les supporters de l'OM rêvent de Paul Pogba pour la saison prochaine, afin de donner encore plus de prestige à leur équipe. Le Français pense plutôt, lui, à retrouver encore une fois Manchester United.

Dans un peu plus de deux semaines, Paul Pogba sera libre de rejouer au football. Autorisé à reprendre l’entrainement depuis le début de l’année, le milieu de terrain verra sa suspension pour dopage prendre fin le 11 mars prochain. La Pioche souhaitera certainement profiter de cette date pour se trouver un nouveau club, même si tout le monde sait qu’il sera loin de pouvoir retrouver un niveau digne de ce nom en peu de temps. C’est pourquoi l’OM songe sérieusement à le faire venir, mais en le faisant signer dans le courant du printemps pour profiter de lui à la reprise de la saison prochaine. A plusieurs reprises, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont fait savoir à quel point ils appréciaient le talent du champion du monde 2018, sans vouloir non plus déséquilibrer le vestiaire en pleine saison avec un joueur au statut forcément particulier.

Pogba a vu Amorim à Manchester

Message reçu par Paul Pogba, qui a préféré bifurquer et se dirige doucement mais surement vers une troisième expérience à Manchester United. Arrivé à MU à l’âge de 16 ans, il y a fait ses débuts avant d’exploser à la Juventus, puis de revenir pour 105 millions d’euros en 2016. Sans parvenir à faire l’unanimité, Pogba a décidé de retourner à la Juventus, avec le destin qu’on lui connait. Mais le voilà désormais de nouveau dans les petits papiers d’Old Trafford, même si sa signature ne sera pas simple. Selon les suiveurs du club des Red Devils, La Pioche était à Manchester ces derniers jours, discutant notamment d’une éventuelle collaboration avec Ruben Amorim, l’actuel manager de MU. Le Portugais aimerait le faire signer et lui offrir un contrat jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une saison supplémentaire si tout se passe bien.

Premier problème, plusieurs dirigeants de MU sont opposés à cette possibilité, estimant que Pogba n’avait jamais totalement convaincu en Premier League, et avait tout de même une réputation sulfureuse. Selon l’agent FIFA spécialisé sur Manchester Jacques Talbot, le club anglais est prêt à étudier sa signature, à condition que ce soit à des conditions financières très faibles, histoire de limiter le risque économique, et d’y associer ainsi des bonus en fonction des performances du Français. Beaucoup de coups de frein donc, même si le contact existe bien, et laisse penser que Pogba est plutôt chaud à l’idée de faire de gros efforts pour signer à Manchester United, plutôt que d’attendre un éventuel appel du pied de la part de l’OM.