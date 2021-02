OM : Larguet et ses jeunes aux commandes face au PSG

Dans : OM.

Dimanche prochain, au Stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille recevra le Paris Saint-Germain à l’occasion du Classique de la Ligue 1.

Un choc que le club phocéen abordera avec une certaine fragilité. Puisqu’en l’espace de quelques jours, le groupe marseillais a subi une attaque de ses supporters avant de constater le départ d’André Villas-Boas. Pour compenser la fuite de l’entraîneur portugais, la direction de l’OM a placé Nasser Larguet dans le costume d'intérimaire. Sur le banc lors du match nul de Marseille à Lens (2-2), le directeur du centre de formation du club phocéen s'interrogeait sur son avenir à court terme mercredi soir. « Je suis au service du club. Je suis un amoureux de mes jeunes au centre de formation. S’il faut encore donner un coup de main, je serai présent. S’il y a quelqu’un d’autre, il y aura quelqu’un d’autre », avait lâché le Franco-Marocain sur Téléfoot.

Et selon les informations de La Provence, Larguet s’installera bel et bien sur le banc de l’OM dimanche pour affronter le PSG. Présent en conférence de presse ce vendredi aux côtés de Steve Mandanda, il sera encore épaulé par Philippe Anziani, Maxence Flachez, Laurent Spinosi et Jérémy Marec. Reste à savoir si ce Classique sera le dernier match de Larguet à la tête de l’OM. Alors que Pablo Longoria fait son possible pour trouver le digne successeur d’AVB, le directeur sportif espagnol sait que sa tâche s’annonce compliquée à court terme, vu que des entraîneurs comme Sampaoli ou Sarri ne veulent pas débarquer à Marseille dans l’immédiat...