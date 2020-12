OM : Lala, le gros coup du mercato d'hiver à Marseille ?

Dans : OM.

Le départ de Bouna Sarr n’ayant pas été comblé cet été, l’OM cherchera assurément à recruter un latéral droit au mercato hivernal.

Ce n’est un secret pour personne, la priorité de Pablo Longoria et d’André Villas-Boas se nommait Joakim Maehle, le défenseur droit international danois de La Gantoise. Malheureusement pour les dirigeants phocéens, ce dossier n’a pas abouti en raison de la brutale surenchère des dirigeants belges dans les ultimes minutes du mercato estival. C’est donc avec le seul Hiroki Sakaï qu’André Villas-Boas se débrouille au poste de latéral droit depuis le début de la saison. Et si le Japonais tient bon la barre avec une régularité à noter, il est clair que la situation ne peut pas durer au-delà du mois de janvier. En ce sens, l’opportunité Kenny Lala pourrait s’avérer extrêmement intéressante pour l’Olympique de Marseille…

Et pour cause, Le 10 Sport croit savoir que Strasbourg a abandonné l’idée de prolonger Kenny Lala, libre au mois de juin prochain. Les négociations sont au point mort, et la probabilité de voir le n°10 du Racing prolonger est désormais nulle. Afin d’éviter un départ pour zéro euro, Strasbourg envisage un transfert de Kenny Lala dès le mercato hivernal, même en échange d’une faible indemnité. Une situation qui a de quoi alerter l’Olympique de Marseille, qui fait partie des clubs intéressés par le profil du latéral droit français. Le club phocéen ne devra toutefois pas trop prendre son temps dans ce dossier, car Augsbourg ou encore le Spartak Moscou sont également sur les rangs. Mais de toute évidence, la possibilité de recruter Kenny Lala pour une bouchée de pain risque de titiller les dirigeants olympiens au mercato hivernal, bien que la priorité à ce poste demeure Joakim Mahele.