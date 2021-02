OM : La vente sort dans la presse, McCourt voit rouge !

Dans : OM.

Alors que plusieurs sources annoncent que la vente de l’Olympique de Marseille est en très bonne voie, le clan Frank McCourt dément. L’agence qui gère la communication du propriétaire assure que les informations publiées ne sont absolument pas fondées.

C’est reparti pour un nouveau feuilleton sur la vente de l’Olympique de Marseille. Cette fois, Mourad Boudjellal et son ancien collaborateur Mohamed Ayachi Ajroudi n’y sont pour rien. Le journaliste Thibaud Vézirian ainsi que Canal+ ont plutôt évoqué le nom d’Al-Walid Ben Talal qui, par l’intermédiaire de Kingdom Holding Company, serait bien parti pour acquérir le club phocéen. Il s’agirait d’une grosse opération autour de 480 millions d’euros à laquelle le Président de la République Emmanuel Macron aurait participé, signe que l’État a également ses intérêts dans cette affaire. Le nom du célèbre recruteur Luis Campos est également cité dans ce projet ambitieux.

Les supporters marseillais avaient donc de quoi saliver… jusqu’à la réaction du clan McCourt ! En effet, l’agence qui gère la communication de l’Américain, Image 7, a catégoriquement démenti ces informations. « C’est n’importe quoi », a répondu un conseiller du propriétaire à La Provence, qui relaye aussi l’étonnement de la Ligue de Football Professionnel compte tenu du contexte tendu dans la cité phocéenne. De son côté, le businessman de Boston a aussi pris la parole. « Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations », a fait savoir Frank McCourt dans des propos rapportés par le journaliste de L’Equipe spécialisé sur l’OM, Mathieu Grégoire. Reste à savoir pourquoi plusieurs sources vont dans le même sens.