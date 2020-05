OM : La rumeur Heinze enflamme l’Argentine !

Dans : OM.

En attendant de connaître la décision d’André Villas-Boas, la direction de l’Olympique de Marseille multiplie les pistes pour combler un potentiel départ du Portugais.

Ces dernières heures, de nombreux noms ont été évoqués de Leonardo Jardim à Hervé Renard en passant par Christophe Galtier. Depuis jeudi soir, le fantasme Gabriel Heinze est également dans de nombreux esprits du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, bien qu’il n’y ait pas le moindre contact entre l’Argentin et le club phocéen selon son agent, joint par RMC. En Amérique du Sud, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’ancien défenseur est pourtant confirmé. Ce dimanche, Fox Sport affirme en effet que le profil de Heinze, libre depuis son départ du Vélez Sarsfield en mars dernier, intéresse Jacques-Henri Eyraud.

Il sera désormais intéressant de voir si l’information trouvera une confirmation en France alors que ce week-end, le journal L’Equipe indiquait que le président de Marseille n’était pas fan de l’idée Gabriel Heinze. Surtout, cette piste dépend, comme les autres, de l’avenir d’André Villas-Boas. Et à ce sujet, c’est encore le grand flou puisque l’agent de l’entraîneur phocéen a indiqué ce dimanche dans les colonnes du JDD que l’ancien manager de Tottenham et de Chelsea attendait une offre de prolongation de la part de l’Olympique de Marseille. Des propos qui font suite à ceux de Frank McCourt, lequel a expliqué via un communiqué transmis à l’AFP samedi soir qu’il était déterminé à conserver André Villas-Boas pour de nombreuses années et qu’il était prêt à lui offrir une prolongation. Le clan du Portugais attend désormais des actes…