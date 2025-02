OM ‍: La Provence flingue Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les propos de Pablo Longoria après le match Auxerre-OM font énormément de bruit. Ses accusations de corruption à l'encontre des arbitres sont graves et même le quotidien La Provence est gêné par cette sortie présidentielle.

Le mot corruption est forcément très sensible du côté de l'Olympique de Marseille depuis l'affaire VA-OM, et le président de l'OM savait très probablement qu'en proférant une telle accusation contre les arbitres français, il pourrait ouvrir la boite de Pandore. Mais c'est fait, et désormais Pablo Longoria va devoir assumer ses propos face aux instances, mais également face aux arbitres, alors même que le club phocéen avait le procès pour diffamation facile ces derniers mois. Dans le quotidien La Provence, un média qui est un farouche défenseur de l'OM, on a bien du mal à comprendre les raisons qui ont poussé Pablo Longoria à un tel coup de folie dans les couloirs de l'Abbé-Deschamps. Au point de remettre ouvertement en cause l'attitude du président de l'OM.

Longoria va devoir donner des preuves

Revenant sur cette séquence qui a sidéré tout le monde, y compris quelques joueurs de l'OM, lesquels ne sont pas allés aussi loin que Pablo Longoria dans l'analyse de la déroute marseillaise, Jean-Claude Leblois n'est pas tendre avec ce dernier. « Entre complotisme et paranoïa, on ne savait plus déceler la part de raison dans ce moment lunaire (…) Longoria, qui réclame depuis des mois plus de cohérence dans les décisions arbitrales l’obtiendra-t-il en ruant dans les brancards de la sorte et en balançant gratuitement (et sans preuve) la corruption supposée du football français ? », écrit l'expérimenté journaliste du quotidien marseillais après les propos du dirigeant de l'Olympique de Marseille.

Enorme sanction pour Longoria ?

Pour l'instant, du côté des autorités, et notamment des arbitres, personne n'a réagi aux graves accusations de Pablo Longoria. Mais il ne fait aucun doute que le président de l'OM ne va pas s'en tirer sans une colossale sanction et peut-être même une plainte. Si sur le plan sportif, la défaite 3-0 à Auxerre n'est pas dramatique, les conséquences des propos du patron de l'Olympique de Marseille pourraient être gravissimes. Pointilleux sur ce que l'on dit du club phocéen, Longoria va devoir accepter que les arbitres le soient sur les siens.