« ‍Corruption ‍», l’OM menace de quitter la Ligue 1 ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a littéralement pété un plomb après le match entre l'AJ Auxerre et l'OM, tirant à tout va sur les arbitres, la corruption, et la volonté du club marseillais d'abandonner le championnat de France.

Le match entre Auxerre et Marseille va certainement faire couler beaucoup d’encre dans les prochaines semaines. L’AJA s’est imposée 3-0 et les Marseillais, Roberto De Zerbi et Pierre-Emile Hojbjerg en tête, sont les premières à reconnaitre que le dauphin du PSG est passé à travers de son match. Mais il y a aussi eu beaucoup de décisions litigieuses défavorables au club olympien, prises par M. Stinat, 4e arbitre de la rencontre de Coupe de France entre l’OM et LOSC qui avait déjà fait polémique avec l’expulsion de Mehdi Benatia. Pablo Longoria est notamment devenu fou en voyant le pénalty refusé à Quentin Merlin pour un accrochage dans la surface, puis l’expulsion de Derek Cornelius pour un deuxième carton jaune. Le défenseur canadien, sur une intervention aérienne, a en effet percuté le dos de Traoré, dans un geste involontaire, mais jugé dangereux.

Longoria rejoint la SuperLeague

⏱️ 90+6’ | #AJAOM 3️⃣-0️⃣



C'est terminé à l'Abbé Deschamps. L'OM s'incline face à Auxerre.



🗓️ Prochain rendez-vous dimanche 2 mars à 20h45 à l’@orangevelodrome face au FC Nantes. pic.twitter.com/vSDPTdqO8A — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 22, 2025

Après la rencontre, Pablo Longoria, déjà furieux en tribunes, s’est présenté au micro de DAZN et a tenu des propos très graves sur ce qu’il pensait de l’arbitrage, de la Ligue 1, et même le terme complot souvent employé ces dernières semaines en Provence, est passé de mode puisque le président espagnol parle même de corruption. « En 20 ans de carrière, je n’ai jamais vu ce type de choses ! Tout est organisé depuis le jaune de Balerdi (à Angers). C'est de la vraie corruption ! C’est prévu, c’est orienté cette histoire. Il y a penalty sur Merlin, quatre arbitres européens m’ont dit que c’était le cas. Et le plus gros scandale, c’est le carton rouge de Cornelius. C’est un championnat de merde. Si l'OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite », a assuré Pablo Longoria, qui parle donc au nom de Frank McCourt sur les choix stratégiques sur l’avenir du club phocéen.

Un énorme coup de colère qui risque de faire réagir à tous les niveaux, les arbitres et la ligue étant piétinés par ces déclarations avec des accusations que le président de l’OM va désormais devoir prouver. Il est d'ailleurs à noter que du côté des joueurs phocéens, personne n'a osé aller si loin dans les accusations. A voir aussi ce que Frank McCourt va penser de tout cela.