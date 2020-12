OM : La Ligue des Champions c’est trop dur, Marseille l’avoue

Dans : OM.

Comme au match aller, l’Olympique de Marseille n’a pas existé face à Manchester City, finissant par s’incliner 3-0 pour terminer sa phase de poule à la dernière place.

Les Phocéens n’avaient pourtant besoin que d’un point pour aller chercher une place en Ligue Europa, face à une équipe de Pep Guardiola qui était loin d’être en mode « choc européen ». Mais les joueurs d’André Villas-Boas n’ont rien pu faire, et ont constaté les dégâts au final. Incapables de remonter le terrain pendant de longues minutes, souvent obligés de courir derrière le ballon, les Marseillais ont trop subi et c’est un Boubacar Kamara lessivé qui a reconnu la supériorité des Anglais, et en a profité pour rapidement tourner la page de Ligue des Champions pour l’OM.

« C’est une déception, car on était venu chercher un résultat. On a eu de bonnes intentions, mais on n’a pas su concrétiser les occasions qu’on a eues. On ne devait pas prendre ce premier but… Ils ont tellement la possession, ils font tellement courir l’adversaire que dès qu’on reçoit la balle il faut rester lucide et ça c’est difficile. C’est une équipe très difficile à jouer. Ils ont des joueurs de grande qualité. Il faut maintenant qu’on se concentre sur le championnat pour poursuivre notre série et battre Monaco », a souligné sur RMC le jeune milieu de l’OM, qui heureusement peut en effet se concentrer désormais sur une saison de Ligue 1 bien plus positive pour le moment.