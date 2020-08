OM : la C1 l'inquiète, il est navré pour Villas-Boas

Dans : OM.

L’OM s’apprête à vivre une saison intense avec la Ligue des Champions. Le journaliste Geoffroy Garétier est pessimiste, il s’est expliqué sur le plateau du Canal Football Club.

L’Olympique de Marseille a parfaitement débuté sa saison de Ligue 1, après avoir disposé non sans difficultés de Brest dimanche soir (3-2) en Bretagne. Une victoire qui apportera de la confiance à un groupe qui s’apprête à disputer la Ligue des Champions cette saison. Le club et ses fans rêvent de sortir de leur groupe et ainsi redorer le blason olympien sur la scène européenne. Une tâche qui s’annonce difficile. Geoffroy Garétier en a fait part dans le Canal Football Club. Il estime que le club n’a pas fait ce qu’il fallait cet été pour se préparer au mieux à la C1.

« On se souvient que la dernière fois que l’OM a joué la Ligue des Champions, en 2013-2014, ils ont fait 0 point en phase de poules et derrière, ils terminent 6e du championnat. A ma connaissance, c’est la première fois qu’une équipe va jouer la C1, sans avoir augmenté son budget, ni s’être réellement renforcé. Parce que là, on parle de prêts et de joueurs d’appoints… Donc il va falloir faire des miracles dans un contexte particulier où la Ligue des Champions se jouera sur deux mois, entre la mi-octobre et la mi-décembre », explique-t-il. La surcharge de matches jusqu’à la trêve hivernale pourrait jouer défaut au club de la Cité phocéenne. Il en conclut que l’entraîneur portugais André Villas-Boas « devra encore une fois faire des miracles ».