OM : L'OM lâche 8ME pour sa cible prioritaire du mercato !

La défense centrale semble être le chantier prioritaire de l’Olympique de Marseille au mercato cet été.

Effectivement, Rudi Garcia souhaite rapidement s’attacher les services d’un joueur dans ce secteur de jeu, Aymen Abdennour étant proche de la sortie et Rolando, qui devrait prolonger, étant gravement blessé. Ainsi, plusieurs pistes ont été explorées comme celles menant à Kostas Manolas ou Lucas Verissimo. Mais comme annoncé par RMC ce week-end, la priorité n°1 de Rudi Garcia semble bel et bien être Juan Jesus, le solide défenseur central brésilien de 26 ans qui évolue à l’AS Roma.

Et selon les informations du 10 Sport, l’OM est officiellement passé à l’action pour tenter de recruter celui qui était prêté à l’Inter Milan la saison dernière. En effet, une première offre de 8ME a été transmise par Jacques-Henri Eyraud à l’état-major de l’AS Roma. Une proposition honnête de la part de l’OM… mais refusée par le club de la Louve. « Le jeu de la surenchère peut donc commencer et le prochain palier sera certainement celui des 10 millions d’euros » explique le média. Reste désormais à savoir si cette nouvelle offre sera la bonne et permettra à l’OM de réaliser le premier bon coup du mercato estival en France…