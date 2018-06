OM : Ce bug va partir, l'OM sabre le champagne !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Quasiment inutilisé par Rudi Garcia lors de la deuxième partie de saison, Aymen Abdennour devrait quitter l’Olympique de Marseille au mercato.

Comme évoqué dans les colonnes de La Provence ce week-end, l’international tunisien fait partie des joueurs qui seront poussés vers la sortie par l’état-major phocéen. Et visiblement, l’ancien défenseur de l’AS Monaco, prêté deux ans par le FC Valence, a quelques courtisans. Selon les informations de Mercato 365, le joueur de 28 ans est notamment ciblé par deux cadors du championnat turc.

Effectivement, Fenerbahçe et Galatasaray seraient très intéressés par la venue d’Aymen Abdennour et ont manifesté leur intérêt auprès de l’Olympique de Marseille. Reste à savoir si Andoni Zubizarreta décidera de prêter le Tunisien, ou si ce dernier sera renvoyé au FC Valence, qui négociera ensuite un transfert de l’ex-roc du TFC. Une chose est sûre, le départ d’Abdennour représentera une bonne nouvelle pour l’OM, ce dernier ayant un salaire colossal et ne figurant clairement pas dans les plans de Rudi Garcia en vue de la saison prochaine. Pour rappel, l’OM va recruter un défenseur central, peut encore prolonger Rolando et conserver Rami et Kamara. Il est donc évident qu’Aymen Abdennour est en trop…