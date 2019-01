OM : L’OM galère pour recruter Dalbert, l’explication officielle tombe

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En quête d’un défenseur gauche au mercato, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Dalbert, lequel ne joue quasiment pas à l’Inter Milan cette saison (6 matchs de Série A). Le joueur semble plutôt chaud pour rallier la cité phocéenne, mais ce sont avec les dirigeants nerazzurri que les discussions n’avancent pas vraiment dans le bon sens. Pour la première fois depuis le début du mercato, un acteur de ce dossier s’est d’ailleurs exprimé au sujet du Brésilien. En effet, l’entraîneur milanais Luciano Spalletti a accepté d’évoquer la situation de Dalbert dans les colonnes du Corriere dello Sport.

« C'est le plus gros potentiel que nous avons à ce poste et nous avons une vision sur le long terme avec lui. Il n'a pas beaucoup joué et c'est ma faute, parce qu'il y a aussi des joueurs très forts à son poste » a expliqué l’entraîneur de l’Inter Milan, pas convaincu que vendre Dalbert est la meilleure solution pour son club à moyen terme. Reste que le coach milanais peut compter sur Cédric Soares, Sime Vrsaljko, Kwadwo Asamoah et sur Danilo D'Ambrosio pour animer les couloirs de sa défense. Peu de place pour Dalbert donc, lequel devrait assurément faire le forcing pour quitter le club d’ici la fin du mercato. Une aubaine pour l’OM…