OM : L'info choc Villas-Boas, prolongation en vue

Dans : OM.

Tout proche de prendre la porte l’été prochain suite au limogeage d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas n’est plus du tout dans cette optique.

Non seulement il a profité de sa première saison réussie pour poser sa patte sur le mercato en évitant de nombreux départs majeurs pourtant annoncés, mais en plus il pourrait bien continuer l’aventure à l’OM un peu plus longtemps. Malgré les résultats très décevants en Ligue des Champions, l’entraineur portugais vient de révéler sur RMC que ses agents étaient en contact avec le club marseillais pour une prolongation de contrat. Une issue qui ne lui déplairait visiblement pas.

« Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du FPF et du diffuseur. La possibilité de rester à l’OM ? Oui, c’est possible, je n’ai jamais dit le contraire », a confié le coach marseillais, qui a souvent annoncé qu’il ne se voyait pas rester très longtemps en Provence, sachant qu’il comptait mettre fin à son travail d’entraineur dans quelques années seulement. Pour le moment, les relations se sont en tout cas sérieusement réchauffées par rapport à l’été dernier, et les dirigeants, certainement conscients d’avoir tout de même trouvé un coach respecté par les joueurs et les supporters, n’ont pas l’intention de le laisser partir en fin de saison sans rien lui proposer. Surtout si l’OM continue de gagner des matchs en Ligue 1, sachant que la bonne série actuelle porte la formation d’André Villas-Boas à la lutte pour le titre avec le PSG si on prend en compte ses deux matchs en retard.