OM : Marseille imbattable à l’extérieur, Villas-Boas a du mal à y croire

Vainqueur de son match à Nîmes (0-2) vendredi, l’Olympique de Marseille a enchaîné une 14e rencontre sans défaite à l’extérieur en Ligue 1. Une statistique impressionnante que même l’entraîneur André Villas-Boas ne peut expliquer.

Il y a encore quelques semaines, tout le monde s’inquiétait pour l’Olympique de Marseille. Les Olympiens enchaînaient les défaites sur la scène européenne et s’offraient même le record du nombre de revers consécutifs en Ligue des Champions (13). Et pour ne rien arranger, le contenu de leurs prestations n’avait vraiment rien d’encourageant.

Pas même lorsque le vice-champion de France parvenait à s’imposer miraculeusement en championnat. Le tout avec un attaquant Dario Benedetto longtemps muet. Mais à la surprise quasi générale, l’OM s’est subitement réveillé. En plus de son premier succès de la saison en C1 face à l’Olympiakos (2-1), l’équipe d’André Villas-Boas a séduit contre Nantes (3-1) puis à Nîmes. Portant ainsi sa série à 14 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur en Ligue 1 (11 victoires et 3 nuls) ! Une dynamique que le coach portugais ne peut même pas expliquer.

Invaincu depuis la gifle au Parc

« On a beaucoup de bons résultats à l’extérieur, on est très compétitifs à l’extérieur. Au Vélodrome parfois on a un peu plus de difficulté, je ne sais pas pourquoi, a réagi l’ancien manager de Chelsea. C’est vrai que la force du Vélodrome nous manque beaucoup. On va voir si on est capable de maintenir ça. Obtenir des points à l’extérieur c’est toujours difficile, particulièrement en France. C’est pour cela que c’est bien pour nous. Et évidemment, avec la coupe européenne, être capable d’avoir ce ratio de points, c’est bon. » Rappelons que la dernière défaite de l’OM hors de ses bases en L1 était sur le terrain du Paris Saint-Germain (4-0) en octobre 2019.