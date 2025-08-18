OM ‍: L'Equipe révèle le scénario délirant de la bagarre Rabiot-Rowe

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les langues se délient à Marseille, et les taupes sont de sortie suite au sérieux incident intervenu entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes.

Dans un premier temps, on a parlé d'un échange de mots discourtois et d'un affrontement symbolique entre le milieu de terrain français de l'OM et son coéquipier anglais. Puis, RMC a dévoilé qu'en fait, l'attaquant anglais avait frappé Adrien Rabiot, les deux hommes ayant été séparés finalement par le staff de l'Olympique de Marseille. Mais c'est à présent L'Equipe qui en dit plus sur ce qui a été une vraie bagarre entre Rabiot et Rowe alors que dans un premier temps le calme revenu. Anthony Clément et Loïc Tanzi, deux journalistes du quotidien sportif, révèlent pourquoi et comment Jonathan Rowe a pété les plombs contre l'ancien parisien.

Un joueur de l'OM fait un malaise

Car si le ton était véhément entre plusieurs joueurs au retour dans le vestiaire après la défaite encaissée à l'ultime minute contre Rennes, Jonathan Rowe est revenu à la charge après le malaise d'un joueur de l'OM. « Entré en jeu à la 86e minute, Darryl Bakola était victime d'un malaise sans gravité qui nécessitait une intervention médicale. L'essentiel des joueurs étaient invités à prendre le chemin du car de l'équipe, à l'extérieur du stade, ce que faisait Rowe avant de revenir dans un second temps pour prendre des nouvelles de son jeune partenaire. De retour dans le vestiaire dépeuplé, l'Anglais s'est en fait rué sur Rabiot pour le frapper et des échanges de coups ont eu lieu, avant que le directeur du football Medhi Benatia ne vienne, non sans mal, les séparer », racontent nos confrères.

De quoi justifier la lourde décision prise ce lundi par Pablo Longoria et Medhi Benatia de mettre les deux protagonistes de cette bagarre de rue à l'écart de l'entraînement avec une grosse amende à la clé. Cependant, L'Equipe précise que les deux joueurs devraient être de retour pour le match contre le Paris FC, sauf si d'ici Jonathan Rowe est transféré, ce qui est dans l'air du temps du côté de Marseille. Mais, après une préparation idéale ou presque, et un mercato ambitieux, l'OM a basculé dans l'irrationnel au bout de seulement 90 minutes.