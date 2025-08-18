Rabiot au placard, Rowe viré, ça chauffe à l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les événements intervenus samedi dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ne resteront pas impunis. Pablo Longoria a décidé de marquer le coup.

Les dirigeants de l'OM n'ont pas apprécié du tout le gros clash entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe samedi soir dans le vestiaire marseillais au Roazhon Park. Les deux joueurs se sont virilement embrouillés suite à la défaite phocéen face à Rennes, le milieu français reprochant son attitude au joueur anglais. Et le ton est monté, au point que les joueurs ont été à la limite de se mettre des claques, même l'intervention du staff et d'autres joueurs ne suffisant pas à calmer les deux protagonistes. Tout cela ayant fuité, les dirigeants de l'OM ont décidé que ce genre de comportement était intolérable et ce lundi, RMC annonce qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été mis à l'écart pour l'entraînement du jour au centre Robert Louis-Dreyfus. Cette sanction ne sera évidemment pas éternelle, et pourrait se solder par une amende qui sera versée à la fondation OM. Cependant, le petit-fils de Bernard Tapie a lui une autre fin possible.

Rowe et l'OM, c'est fini

Mon petit doigt me dit qu’on ne verra plus Rowe sous le maillot de l’OM…



Aubam ou Paixao titu à gauche samedi 🤷🏼‍♂️ — Rod (@RodTapieM) August 18, 2025

Sur les réseaux sociaux, et avant même les révélations de RMC, @RodTapieM a indiqué que selon ses sources, il se pourrait bien que Jonathan Rowe ait joué ses dernières minutes sous le maillot de l'Olympique de Marseille samedi contre Rennes. « Mon petit doigt me dit qu’on ne verra plus Rowe sous le maillot de l’OM… », explique celui qui a toujours de bonnes informations sur le club phocéen, et pour cause. Alors que la préparation s'était idéalement passée à Marseille, la défaite en Bretagne a visiblement déjà fait grimper la température, même si concernant l'attaquant anglais, son départ lors de ce mercato était déjà dans les tuyaux. Mais probablement pas aussi rapidement que cela.

Quoi qu'il en soit, le message envoyé par Pablo Longoria avec ces décisions est clair, l'OM mérite mieux que ces comportements. Si le président du club phocéen et son entraîneur comptent évidemment sur des joueurs motivés, ils ne souhaitent pas que chacun se transformer en justicier, Roberto De Zerbi étant là pour dire ce qu'il a vu de bien et de moins bien.