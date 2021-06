OM : L'axe Arsenal-Marseille, 4 joueurs concernés

Dans : OM.

Doucement mais sûrement, l’Olympique de Marseille avance sur son recrutement estival, alors que le club phocéen reprendra l’entraînement ce lundi.

Pour la reprise, Jorge Sampaoli voulait avoir son effectif au complet ou presque, histoire de faire la meilleure préparation estivale. Mais malgré toute la bonne volonté affichée par Pablo Longoria, l’OM n’a pour l’instant recruté qu’un seul joueur : un milieu de terrain, à savoir Gerson, l’ancienne pépite brésilienne de Flamengo. Ce n’est pas pour autant que Marseille n’avance pas lors de son mercato. Puisque deux joueurs sont annoncés tout proche du club phocéen ces dernières heures. Il s’agit de Kevin Gameiro et de Daniel Wass, les deux éléments de Valence. S’il arrive à sécuriser le futur de l’attaquant français et du défenseur danois, le président marseillais souhaite aussi renforcer d’autres secteurs de jeu, comme la défense centrale. Pour cela, Longoria vise notamment William Saliba, le joueur d’Arsenal qui était prêté à Nice cette saison.

Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara à Arsenal ?

Un dossier validé par Michel Aliaga, pour qui un élément de l’OM pourrait être inclus dans la transaction pour faciliter le transfert. « C'est un grand oui ! Il est jeune, grand, costaud, dynamique. J'ai compris via une source qu'il y avait des relations avec Arsenal, pour Guendouzi, Saliba et même peut-être un joueur de l'OM qui pourrait y aller, comme Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara, car les deux seraient intéressés. C'est capital d'avoir un défenseur qui va vite et qui est jeune », a lancé le journaliste, sur Le Phocéen, qui estime donc que l’OM pourrait effectuer une belle vente en Premier League dans les jours à venir. De quoi lancer aussi d’autres pistes sur un marché des transferts déjà bien agité chez les Olympiens ? C'est fort possible, puisque Marseille veut également un ailier pour compenser le départ de Florian Thauvin aux Tigres.