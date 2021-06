OM : Konrad de la Fuente arrive de Barcelone !

Dans : OM.

Après avoir bouclé la venue de Gerson, les dirigeants de l’OM sont en passe de signer un second joueur en ce début de mercato.

Konrad de la Fuente après Gerson ? Hyperactif en ce début de mercato, Pablo Longoria est au travail pour combler Jorge Sampaoli. Devant les responsables des groupes de supporters, le patron de l’Olympique de Marseille a prévenu que l’effectif allait être totalement chamboulé cet été avec environ 14 départs (fin de contrat et fin de prêt compris) et 11 arrivées. La première recrue a été officialisée en fin de semaine avec l’annonce du transfert de Gerson en provenance de Flamengo pour environ 20 ME bonus compris. La seconde recrue de l’été à Marseille devrait être Konrad de la Fuente, à en croire les informations obtenues par Sky Sports.

L’ailier gauche très prometteur du FC Barcelone, la plupart du temps utilisé avec l’équipe réserve, va s’engager en faveur de l’OM dans le cadre d’un transfert sec dont le prix n’a pas filtré. L’international américain devrait devenir la seconde recrue de l’Olympique de Marseille, mais le FC Barcelone a pris le soin d’inclure une clause de rachat afin de garder un certain contrôle du joueur, jugé comme très prometteur en Espagne et aux Etats-Unis, son pays. Sur Twitter, le compte @ActualiteBarca a couvert d’éloges le futur attaquant de l’OM. « Konrad de la Fuente est ailier, très rapide et dribbleur. Le meilleur attaquant du Barca B avec Alex Collado depuis 2 ans. Garder le contrôle du joueur pour le Barca serait un excellent choix. Joueur à suivre » estime le compte spécialisé, alors que la hype est totale sur les comptes influents relayant l’actualité de l’Olympique de Marseille ce dimanche après-midi. Reste maintenant à connaître le montant de la transaction et les détails de l’option de rachat. Mais sur le papier, ce deal ressemble à un joli coup réalisé par Pablo Longoria.