OM : Marseille accorde déjà des passe-droits à Gerson

Dans : OM.

Alors qu’un accord a été officialisé pour son transfert en provenance de Flamengo, Gerson ne rejoindra pas l’Olympique de Marseille avant deux semaines. Puis le milieu de terrain brésilien sera de nouveau autorisé à s’absenter pour éventuellement disputer les Jeux Olympiques fin juillet.

Avant de voir Gerson à l’oeuvre sous ses nouvelles couleurs, les supporters de l’Olympique de Marseille devront se montrer patients. Le milieu de terrain devrait bien débarquer suite à l’accord officiel trouvé avec Flamengo pour son transfert. Mais en attendant la confirmation de son arrivée, le Brésilien a obtenu une petite faveur de la part de ses nouveaux dirigeants. En effet, le correspondant de L’Equipe au Brésil Eric Frosio révèle que Gerson n’atterrira à Marseille que le vendredi 25 juin, soit dans environ deux semaines.

La raison est simple selon notre confrère, la future recrue marseillaise pourra ainsi disputer les quatre prochains matchs de Flamengo. Espérons pour l’Olympique de Marseille que le milieu ne se blessera pas sachant que le transfert n’est pas encore officiel. Gerson doit encore rejoindre la cité phocéenne et y passer sa visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans. Et une fois son bail signé, l’ancien joueur de la Roma et de la Fiorentina ne déballera pas totalement ses valises puisque la direction olympienne lui a accordé un deuxième privilège.

Gerson absent pour la reprise de la L1

En cas de convocation, l’international Espoirs auriverde serait autorisé à disputer les Jeux Olympiques de Tokyo du 22 juillet jusqu’au 7 août si les Brésiliens vont jusqu’au bout dans la compétition. Rappelons que les dates des JO ne figurent pas dans le calendrier de la FIFA, ce qui implique que les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs. Marseille a quand même accepté, et ce même si Gerson devrait manquer la reprise de la Ligue 1 le week-end du 7 août et peut-être d’autres journées en fonction de sa préparation physique.