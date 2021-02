OM : Khaoui devient aussi fort que Thauvin, Larguet a osé

Dans : OM.

Très peu utilisé par ses précédents entraîneurs à l’Olympique de Marseille, Saîf-Eddine Khaoui a enfin sa chance sous les ordres de Nasser Larguet. A tel point que le coach intérimaire le met désormais en concurrence avec le cadre Florian Thauvin.

C’est bien connu, un changement d’entraîneur redistribue les cartes au sein d’un effectif. La preuve avec Nasser Larguet du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que le Portugais André Villas-Boas n’accordait qu’un faible temps de jeu à Luis Henrique et Saîf-Eddine Khaoui, ces derniers ont désormais les faveurs du coach intérimaire. Il faut dire que les deux ailiers ont su saisir leur chance, à commencer par l’international tunisien qui a inscrit un doublé contre l’OGC Nice (3-2) la semaine dernière. Résultat, l’ancien joueur de Troyes représente un potentiel titulaire aux yeux du responsable de la formation. Et ce même s’il évolue au même poste que le cadre Florian Thauvin.

« On connaît les qualités de Thauvin, il a une grosse valeur offensive, a confié le dirigeant en conférence de presse. Khaoui a marqué beaucoup de points ces derniers temps par son activité offensive, avec ce match où il marque deux buts, et il est aussi intéressant au niveau de la récupération du ballon quand on est en difficulté. Il y a de la concurrence pour tout le monde. Personne n'a un statut définitif. Thauvin et Saîf-Eddine ont autant de chances d'être titularisés sur les prochains matchs. » Rappelons que le champion du monde revient de blessure après un coup reçu au genou à l’entraînement.