OM : Kamara l’assure, aucun pacte ne l’empêchera de partir

En raison des difficultés économiques de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara fait partie des joueurs susceptibles d’être vendus. Mais le minot refuse toujours de partir.

Comme tous les entraîneurs de Ligue 1 ou presque, André Villas-Boas a sûrement hâte que le mercato estival ferme ses portes. Le coach de l’Olympique de Marseille sera enfin fixé sur son effectif pour la saison, lui qui ne peut pas totalement exclure un ou plusieurs départs majeurs d’ici le 5 octobre à cause de la situation financière du club phocéen. En tout cas, le Portugais n’a rien à craindre concernant son défenseur central ou milieu Boubacar Kamara, toujours déterminé à rester malgré sa cote sur le marché des transferts.

« Pour moi, il n'y a pas de doute, je vais continuer l'aventure ici. On a la Ligue des Champions, on a fini deuxième, le groupe reste le même avec quelques arrivées, donc je ne veux pas quitter l'OM, a insisté le minot, qui n’a jamais envisagé un départ. Oui ça me tenait beaucoup à coeur. Après, on ne sait pas ce qui est fait dans le foot, il n'y a pas que moi le joueur dans l'histoire. Il y a aussi le club, le président et les autres équipes. A la fin de la saison, je n'étais pas dans l'optique de partir. »

« Chacun est maître de sa carrière »

Quant à ses coéquipiers, Kamara ne s’attend pas non plus au transfert d’un joueur majeur. « Oui, je serais surpris, parce que je pense que tout le monde est impliqué dans ce projet, surtout avec le retour de la Ligue des Champions, a-t-il répondu. L'année dernière, on a eu besoin de tout le monde, et tout le monde a été là pour l'équipe, donc ça me semblerait bizarre et je ne pense pas qu'il y aura des départs si proche de la fin du mercato. Un pacte entre les joueurs pour rester ? Ah non. Chacun est maître de sa carrière, il n'y a pas vraiment de pacte, mais je ne pense pas que quelqu'un partira. » Un discours plus facile à tenir sans offre alléchante entre les mains…