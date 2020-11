OM : Kamara explose, les Bleus c’est pour bientôt

Dans : OM.

Lundi soir, l’Equipe de France a décroché la première place de son groupe de qualification à l’Euro 2021 en battant la Suisse (3-1).

A l’occasion de ce match, Boubacar Kamara était titulaire au milieu de terrain au côté de Mattéo Guendouzi. Comme c’est le cas à Marseille depuis plusieurs mois, le minot de 21 ans a fait étalage de son talent, offrant notamment une passe décisive à Odsonne Edouard pour le second but des Bleuets. De toute évidence, « Bouba » comme il est affectueusement surnommé à Marseille, aspire à découvrir l’Equipe de France de Didier Deschamps dans les mois à venir. Et ce ne serait pas volé selon Mickaël Landreau, lequel a indiqué sur l’antenne de Canal + qu’il s’attendait à ce que Boubacar Kamara intègre incessamment sous peu l’Equipe de France A.

« J’aime beaucoup Kamara qui est en train d’exploser. Quand on le voit en Ligue des Champions, c’est un joueur qui surnage à chaque fois dans l’effectif marseillais. C’est certainement un joueur qui va bientôt basculer pour aller avec Didier Deschamps » a indiqué l’ancien gardien du FC Nantes et du Paris Saint-Germain, pour qui Boubacar Kamara est l’un des rares joueurs de l’Olympique de Marseille à avoir été au niveau durant les trois premiers matchs de Ligue des Champions. Difficile de donner tort à Mickaël Landreau sur ce point, Kamara ayant tenu son rang contre Manchester City et le FC Porto malgré les deux lourdes défaites de Marseille. Il en faudra toutefois davantage pour convaincre Didier Deschamps de le sélectionner à un poste où la concurrence est féroce avec des joueurs tels que Pogba, Camavinga, Kanté, Rabiot, Nzonzi ou encore Sissoko ou Ndombele.