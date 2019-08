OM : Juan Miranda ou rien, Zubizareta s'entête !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après s’être offert Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille aimerait boucler la venue d’un latéral gauche pour probablement clôturer son mercato.

Dans cette optique, le club phocéen a ciblé via son directeur sportif Andoni Zubizarreta le prometteur Juan Miranda, qui évolue avec la réserve du FC Barcelone et qui a fait quelques apparitions avec l’équipe première la saison dernière. Et preuve que la direction phocéenne a fait du Catalan sa priorité, un nouveau défenseur gauche proposé à l’OM a récemment été recalé.

« Comme d’autres noms, Frank Fabra (28 ans), le Colombien de Boca Juniors, lui a été proposé, mais il a refusé d’explorer ce dossier ; le Barcelonais Juan Miranda (19 ans) tient la corde. Le joueur et le club olympien comptent sur un dénouement rapide. Pour le reste, mystère et boule de gomme… » indique le quotidien marseillais, précisant par ailleurs que dans le sens des départs, Marseille espérait toujours une vente de Kevin Strootman ou de Morgan Sanson, tous les deux décevants face à Reims en ouverture de la Ligue 1, afin de renflouer ses caisses.