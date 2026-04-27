« T’es pas mon père » : Gros clash à l'OM

La tension est extrême à l'OM. Au point même que l'entraîneur marseillais et Himad Abdelli auraient eu des mots suite aux propos d'Habib Beye en conférence de presse, lequel a allumé le joueur algérien sans le nommer.

L'Equipe et Footmercato sortent simultanément la même information sur les coulisses de l'après-match contre Nice, ce qui indique que la taupe est de retour dans le vestiaire phocéen. A en croire nos confrères, furieux de l'action qui a mené au penalty du Gym en toute fin de match, Habib Beye avait ciblé le gros raté d'Himam Abdelli. Mais en conférence de presse, l'entraîneur n'était pas allé jusqu'à dire le nom de l'ancien angevin. De retour dans le vestiaire, Beye n'a pas hésité à s'en prendre à Abdelli sans aucune retenue. Ce dernier a alors salement réagi. Habib Beye doit désormais gérer un début d'insurrection au sein de son vestiaire, au moment où l'Olympique de Marseille doit pourtant se focaliser sur les trois dernières journées de Ligue 1 afin de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Plusieurs sources, dansetsortent simultanément la même information sur les coulisses de l'après-match contre Nice, ce qui indique que la taupe est de retour dans le vestiaire phocéen. A en croire nos confrères, furieux de l'action qui a mené au penalty du Gym en toute fin de match, Habib Beye avait ciblé le gros raté d'Himam Abdelli. Mais en conférence de presse, l'entraîneur n'était pas allé jusqu'à dire le nom de l'ancien angevin. De retour dans le vestiaire, Beye n'a pas hésité à s'en prendre à Abdelli sans aucune retenue. Ce dernier a alors salement réagi.

« Tu ne parles pas comme ça, tu n’es pas mon père » - Himam Abdelli à Habib Beye

Le milieu de terrain algérien n'a pas du tout aimé être ainsi dans le collimateur de son entraîneur devant ses coéquipiers et il lui a fait savoir d'un sonore : « Tu ne parles pas comme ça, tu n’es pas mon père ». Alors que Beye lui aurait précisé qu'il ne le visait pas précisément, Abdelli aurait alors renvoyé un « je m'en bats les couilles » à son coach. Une sortie retentissante qui n'a pas vraiment étonné les autres joueurs de l'Olympique de Marseille, lesquels estiment pour la plupart qu'Habib Beye s'en prend un peu trop facilement à Himam Abdelli, alors que ce dernier n'est pas le seul fautif dans la situation actuelle. Un autre joueur commence à faire l'unanimité contre lui, c'est Mason Greenwood.

L'avocat de Greenwood écrit à l'OM pour sa blessure

L'attaquant anglais vit sur sa planète. Non seulement il s'est permis d'arriver en retard lors d'un repas en commun avec ses coéquipiers marseillais la semaine passée, malgré la soufflante de Medhi Benatia, mais en plus il n'a pas été aimable avec Habib Beye lorsque ce dernier a annoncé qu'il voulait le titulariser contre Nice. C'est même l'avocat de Mason Greenwood « qui a écrit à un dirigeant pour expliquer que le joueur se plaignait toujours de sa béquille. » Une situation surréaliste qui démontre que du côté de Marseille rien ne va plus au pire moment.