L'ASSE va devoir composer sans Davitashvili
Davitashvili forfait pour la fin de saison régulière

ASSE : Davitashvili absent pour les deux derniers matchs

ASSE27 avr. , 19:36
parClaude Dautel
1
Sorti en première période lors du match entre l'ASSE et Troyes, Zuriko Davitashvili va très vraisemblablement manquer la fin de saison régulière, mais devrait faire son retour pour les éventuels barrages.
Pour un coup dur, c'est un vrai coup dur. Touché à la cheville lors du choc au sommet de la Ligue 2 entre l'AS Saint-Étienne et l'ESTAC, Zuriko Davitashvili avait dû céder sa place très rapidement. Et à en croire le média spécialisé dans le football géorgien @Geo_team, Davitashvili est d'ores et déjà forfait pour le déplacement à Rodez, samedi prochain, puis la réception d'Amiens une semaine plus tard. A priori, l'international géorgien devra pouvoir tenir sa place si l'ASSE doit disputer les barrages pour tenter de monter en Ligue 1.
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tes multi comptes prouvent que ta vie est vraiment merdique. t inventer d autres personnalités aussi bete que l original, montre a quel point t es un debile

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Autant faire revenir Bartez ki est largement é ossi mieux ke lui

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C'est quoi ces comptes ??? XD

Hugo Lloris prêt à revenir en équipe de France !

« explique ce membre de l'entourage du portier de l'entourage d'Hugo Lloris. » Elles sont de plus en plus violentes vos phrases, c’est un calvaire de lire vos articles.

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cheh!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
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Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
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56311687544212
6
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533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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