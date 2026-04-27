Le président de l'AS Saint-Etienne doit préparer l'avenir
Ivan Gazidis, le patron de l'ASSE

ASSE : L'argent du mercato a disparu

ASSE27 avr. , 19:30
parClaude Dautel
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L'ASSE pointe à la troisième place du classement de Ligue 1 et les Verts risquent donc de devoir passer par les barrages. Des questions commencent à se poser après les lourds investissements faits par Kilmer Sports au mercato.
Deux ans après avoir racheté l'AS Saint-Etienne, et malgré une première saison qui s'était par une très fâcheuse descente en Ligue 2, Kilmer Sports ne s'est pas dégonflé en investissant très largement sur le marché des transferts. Cela s'est répété cet hiver, avec en plus une dépense imprévue, celle du limogeage d'Eirik Horneland et son remplacement par Philippe Montanier. De l'avis général, l'ASSE a investi beaucoup plus que l'ensemble de ses adversaires en Championnat, et n'avait donc sur le papier, aucune raison de se rater. Sauf qu'à deux matchs de la fin de la saison régulière, les Verts n'ont plus leur destin entre les mains. Forcément, certains se posent des questions sur la manière dont l'argent de Larry Tanenbaum a été utilisé.

L'ASSE a beaucoup dépensé 

Journaliste pour Activ Radio, une radio basée à Saint-Etienne, Anthony Perrel met les pieds dans le plat et pose les questions qui fâchent au moment où l'ASSE vient de subir deux défaites consécutives et a assisté au sacre de Troyes dans son stade. « A la fin de la saison, montée au pas, il faudra se poser et faire le bilan mercato. On a mis des millions d'euros pour se retrouver sans banc à J32. Et au final, quelle recrue termine dans le 11 type ? Le Cardinal ok. Jaber sans doute. Mais les autres ? Lamba, JF, Duffus, Annan, Bernauer…Certaines choses m’échappent aussi. Y’a trop de monde c’est sûr », constate notre confrère, qui est clairement dubitatif sur la gestion de l'AS Saint-Etienne.
Samedi prochain, dans le cadre d'un multiplex, l'ASSE se déplacera avec Rodez avec une victoire obligatoire dans un stade où plus personne n'a gagné depuis plus de six mois. Si les Verts se crashaient pour une troisième fois de rang, l'ambiance pourrait être tendue même s'il faudrait une catastrophe pour que les Verts ne jouent pas les barrages d'accession à la Ligue 1.
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tes multi comptes prouvent que ta vie est vraiment merdique. t inventer d autres personnalités aussi bete que l original, montre a quel point t es un debile

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« explique ce membre de l'entourage du portier de l'entourage d'Hugo Lloris. » Elles sont de plus en plus violentes vos phrases, c’est un calvaire de lire vos articles.

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cheh!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
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Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
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533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
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203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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