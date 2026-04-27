ASSE : L'argent du mercato a disparu

L'ASSE pointe à la troisième place du classement de Ligue 1 et les Verts risquent donc de devoir passer par les barrages. Des questions commencent à se poser après les lourds investissements faits par Kilmer Sports au mercato.

Deux ans après avoir racheté l'AS Saint-Etienne, et malgré une première saison qui s'était par une très fâcheuse descente en Ligue 2, Kilmer Sports ne s'est pas dégonflé en investissant très largement sur le marché des transferts. Cela s'est répété cet hiver, avec en plus une dépense imprévue, celle du limogeage d'Eirik Horneland et son remplacement par Philippe Montanier. De l'avis général, l'ASSE a investi beaucoup plus que l'ensemble de ses adversaires en Championnat, et n'avait donc sur le papier, aucune raison de se rater. Sauf qu'à deux matchs de la fin de la saison régulière, les Verts n'ont plus leur destin entre les mains. Forcément, certains se posent des questions sur la manière dont l'argent de Larry Tanenbaum a été utilisé.

L'ASSE a beaucoup dépensé

Journaliste pour Activ Radio, une radio basée à Saint-Etienne, Anthony Perrel met les pieds dans le plat et pose les questions qui fâchent au moment où l'ASSE vient de subir deux défaites consécutives et a assisté au sacre de Troyes dans son stade. « A la fin de la saison, montée au pas, il faudra se poser et faire le bilan mercato. On a mis des millions d'euros pour se retrouver sans banc à J32. Et au final, quelle recrue termine dans le 11 type ? Le Cardinal ok. Jaber sans doute. Mais les autres ? Lamba, JF, Duffus, Annan, Bernauer…Certaines choses m’échappent aussi. Y’a trop de monde c’est sûr », constate notre confrère, qui est clairement dubitatif sur la gestion de l'AS Saint-Etienne.

Samedi prochain, dans le cadre d'un multiplex, l'ASSE se déplacera avec Rodez avec une victoire obligatoire dans un stade où plus personne n'a gagné depuis plus de six mois. Si les Verts se crashaient pour une troisième fois de rang, l'ambiance pourrait être tendue même s'il faudrait une catastrophe pour que les Verts ne jouent pas les barrages d'accession à la Ligue 1.