OM : Sanson et Strootman à un prix XXL, Eyraud a cru au Père Noël

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

A l'exception de la possible venue de Juan Miranda, le très jeune défenseur du FC Barcelone, sous forme de prêt, le mercato de l'Olympique de Marseille semble à l'arrêt, André Villas-Boas ayant même reconnu samedi en marge de la défaite contre Reims qu'il était peut-être déjà terminé. Car si Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont des idées pour renforcer l'OM, ce qui est la moindre des choses, ils n'ont pas d'argent pour coller avec ces objectifs. Évoqués depuis des semaines, les départs de Morgan Sanson et Kevin Strootman ne sont pas intervenus pendant le mercato anglais, et pour l'instant rien n'indique que l'on se bouscule pour acquérir les deux joueurs phocéens.

Ce mardi, La Provence est cruelle avec le président de l'Olympique de Marseille en affirmant que ce dernier avait fixé des prix beaucoup trop élevés pour Morgan Sanson et Kevin Strootman, et que cela tournait au fiasco total. Résultat, Jacques-Heni Eyraud est désormais contraint de revoir ses ambitions financières à la baisse, sous peine de garder ses deux joueurs pour une saison de plus. Et même si l'OM s'est soulagé d'un gros salaire avec le limogeage d'Adil Rami, cela ne permet pas de faire l'économie d'une ou deux ventes d'ici début septembre. Sortez la tisane, le mercato va être stressant du côté du Vélodrome...