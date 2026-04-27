Fenerbahçe vire tout le monde après une défaite

La défaite dans le derby contre Galatasaray a été celle de trop pour Domenico Tedesco, et ce dernier a été limogé de son poste d'entraîneur de Fenerbahçe 24 heures plus tard.

« Conformément aux décisions prises lors de la réunion de notre conseil d'administration, nos chemins se sont séparés avec notre directeur technique Domenico Tedesco et son staff. Il a également été décidé de nous séparer de notre directeur sportif Devin Özek et du coordinateur du football, Berke Çelebi. Nous les remercions pour leurs contributions à notre club et leur souhaitons succès dans leurs futures carrières. Notre assistant entraîneur Zeki Murat Göle dirigera l'équipe sur le terrain pour les derniers matchs de la saison », précise le club stambouliote au lendemain de la défaite 3-0 contre Galatasaray. Un résultat qui marque la fin des espoirs de Fenerbahçe de finir champion de Turquie, malgré un très gros mercato cette année, avec notamment les signatures de N'Golo Kanté et Matteo Guendouzi.