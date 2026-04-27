OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

L'OL est troisième de Ligue 1 à égalité de points et avec la même différence de buts que Lille. Pour Sidney Govou, il serait bien que Lyon reste sur le podium, ce qui serait un très gros exploit et surtout l'assurance d'un été tranquille.

A trois matchs de la fin de saison, l'équipe de Paulo Fonseca sait qu'il ne faudra rien laisser en route si l'Olympique Lyonnais veut finir sur le podium du Championnat et s'assurer un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Avant d'aborder ces matchs contre Rennes, à Toulouse, puis contre Lens dans l'ultime rencontre de la saison, Sidney Govou avoue être épaté par la situation de son club de coeur. Mais l'ancien buteur lyonnais tient surtout à ce que l'OL évite si possible la fameuse quatrième place, laquelle peut permettre de disputer la C1, mais après un calendrier infernal au coeur de l'été. Dans Le Progrès , le consultant de Canal+ se livre concernant cette fin de saison trépidante et il ne masque pas son désir de voir Lyon revenir dans la compétition reine.

L'OL en Ligue des champions, ce serait un exploit

Tandis que l'Olympique Lyonnais est reparti dans une série de victoires (3 consécutives) avant de recevoir Rennes, Sidney Govou est optimiste, mais il reste prudent car chaque match sera comme une finale pour Corentin Tolisso est ses coéquipiers. « Cet OL-là n’était pas programmé pour être sur le podium, mais il y est, et la pression de gagner existe. Jusque-là, l’OL fait un très bon championnat, mais il faut aller chercher ce que tout le monde attend. Depuis l’élimination contre Vigo en Ligue Europa, je pense que la donne est claire pour tout le monde, et ce serait un demi-échec de ne pas aller en Ligue des champions, c’est possible aussi avec la 4e place, mais c’est une position plus difficile, avec un tour préliminaire et un barrage, qui pose tout un tas de problèmes, surtout une année de Coupe du monde. Quels seront les moyens pour investir, pour se préparer à être performant rapidement ? Mais d’ici là, il y a une saison à bien terminer », prévient l'ancien attaquant de l'OL, qui attend avec impatience cette fin de saison à suspense.