OM : Jacques Bayle met 3 Marseillais dehors

En marge de la victoire de l’OM contre Villarreal (2-1), Pablo Longoria a confirmé que le mercato était loin d’être terminé à Marseille.

Cela prévaut dans le sens des arrivées mais également dans le sens des départs. Depuis plusieurs semaines, Marseille cherche notamment une porte de sortie à Nemanja Radonjic, courtisé par le Benfica Lisbonne et le Hertha Berlin. Dario Benedetto ne sera pas non plus retenu tandis que l’OM espère une grosse offre anglaise pour Duje Caleta-Car afin de faire rentrer un peu d’argent. Ces trois joueurs doivent impérativement quitter l’OM cet été selon Jacques Bayle. Sur son compte Twitter, le consultant de Maritima Radio a estimé que Caleta-Car, Benedetto et Radonjic n’entraient pas dans la philosophie mise en place par Jorge Sampaoli à Marseille et que par conséquent, il leur fallait très vite trouver une porte de sortie.

Benedetto, Radonjic et Caleta-Car poussés dehors

« Cette équipe de l’OM va nous apporter beaucoup de plaisir, elle est généreuse, à l’image de la ville de Marseille. En revanche il y a des joueurs qui sont encore chez nous qui n’ont plus leur place. On va parler notamment de Caleta-Car, de Radonjic et de Benedetto. Ces joueurs-là n’ont plus leur place dans l’effectif car cette équipe est généreuse avec beaucoup de courses et ces joueurs-là sont à la fin d’un cycle. Personnellement, je pense que l’on en a plus besoin et j’espère qu’ils trouveront une porte de sortie en les remerciant pour le travail effectué. Ils ne correspondent plus à ce dont on a besoin, des joueurs qui vont percuter avec de la hargne. Je me suis régalé contre Villarreal, cela faisait longtemps que je n’avais pas vu l’OM comme ça » a lancé Jacques Bayle, pour qui ces trois départs n’affaibliront pas l’effectif de l’Olympique de Marseille, au contraire. A condition de bien les remplacer…