OM ‍: Insultes et bagarres, le vestiaire a explosé à Rennes

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La tension était à son maximum dans le vestiaire de l’OM après la défaite à Rennes (1-0) lors de la 1ère journée de Ligue 1. De quoi craindre une union déjà fissurée alors que le championnat démarre à peine.

L’Olympique de Marseille abordait cette première journée de Ligue 1 avec confiance ce vendredi soir. Fort d’un mercato jusqu’à présent réussi avec des cadres conservés (Greenwood, Rabiot, Balerdi) et des renforts qui devaient apporter un plus immédiat, l’équipe de Roberto De Zerbi ne s’imaginait pas vivre une désillusion dès la première journée. Encore moins après le carton rouge reçu par les Rennais au bout de trente minutes et qui devait permettre aux coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang de l’emporter sans trembler. Le scénario du match n’a clairement pas été en faveur de l’OM avec deux poteaux et un but encaissé à la 92e minute.

Mais si un tel scénario a été possible, c’est aussi car les joueurs olympiens n’en ont pas fait suffisamment au Roazhon Park. Un sentiment partagé par certains joueurs, ce qui a provoqué une énorme frustration et une ambiance électrique au retour aux vestiaires selon les informations d’Ici Provence. Le média local nous apprend que l’ambiance était pour le moins pesante dans les entrailles de l’enceinte bretonne. « Il y a de la frustration, la défaite, les nerfs s’échauffent et il y a quelques réflexions, mais rien qui a pu me choquer » raconte un témoin de la scène. Ici Provence évoque pourtant de fortes tensions et peut-être même des échauffourées physiques dans le vestiaire.

Un vestiaire déjà au bord de l'implosion ?

« On ne sait pas si certains en sont venus aux mains, mais l'on comprend assez vite qu’il s’est passé quelque chose quand on entend le traducteur de Roberto De Zerbi » écrit le média, avant de citer les propos du traducteur de l’entraîneur olympien, lequel aurait prononcé ces mots dans le vestiaire : « Les autres, ils nous battent sur le terrain et nous, on rentre, on se tape ici. Vous savez ce que cela veut dire ? Que l’on a des petites couilles. Alors qu’à Marseille, on doit en avoir des grosses » aurait prononcé l’adjoint et traducteur de Roberto De Zerbi.

⏱️ 90+7’ | #SRFCOM 1️⃣-0️⃣



⏸️ Fin du match, nos Olympiens s’inclinent.



🗓️ Prochaine rencontre : samedi 23/08 avec la réception du Paris FC à l’@orangevelodrome. pic.twitter.com/FeXySiEHNp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 15, 2025

« Cela prouve que des joueurs n’ont pas accepté la défaite. Surtout une défaite comme ça, cela n’est jamais arrivé » glisse un membre du club, présent dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille après la défaite à Rennes ce vendredi. La hype de l’été, avec un documentaire immersif très apprécié et un mercato qui faisait globalement l’unanimité ont été balayés d’un revers de la main vendredi soir à Rennes. Et s’il est bien trop tôt pour parler de crise, on peut au moins dire sans trop se mouiller que l’OM est brutalement retombé de son nuage et devra réagir, à la fois sur le mercato et sur le terrain avec la réception du Paris FC dans une semaine.