L1 ‍: L'OM a été piégé par Rennes

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

1ère journée de Ligue 1 :

Roazhon Park

Rennes-OM 1-0

But : Blas (90e+1)

Exclusion : Ait-Boudlal (31e) pour Rennes

En supériorité numérique et dominateur, l'OM s'est finalement fait piéger par Rennes 1-0. Ludovic Blas est le héros rennais ce soir.

Deuxième de Ligue 1 la saison dernière, l'OM était très attendu à Rennes. Avec un recrutement clinquant, les Phocéens promettaient déjà un feu d'artifice au Roazhon Park. Le début de match n'était pas aussi séduisant qu'attendu. Rennes bousculait Marseille par son pressing agressif. Cependant, le défenseur rennais Ait-Boudlal était exclu pour une intervention au-dessus de la cheville de Murillo. Sans le Marocain sur le terrain, l'OM prenait le dessus progressivement. Le ballon était très souvent dans les pieds phocéens mais les occasions tardaient à venir. Rabiot trouvait quand même le poteau breton (45e+6).

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 🔴⚫️



Entré en jeu en fin de rencontre, Ludovic Blas permet au SRFC de s’imposer face à l’OM 💥



Quel courage de nos Rouge et Noir, en infériorité numérique pendant toute la seconde période 💪#SRFCOM 1-0 pic.twitter.com/CMu4SzsYXz — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 15, 2025

Après la pause, la domination marseillaise se renforçait encore. L'OM touchait encore le poteau via Murillo (58e). A force de mal exploiter ses situations, Marseille se rapprochait du scénario catastrophe. Rennes était dangereux en contre avec un Mousa Al Tamari très vif dans ses courses. Courageuse, l'équipe rennaise crucifiait les hommes de Roberto de Zerbi avec un but de Ludovic Blas dans les arrêts de jeu. L'ancien nantais partait en profondeur et profitait du mauvais alignement de Balerdi. Rennes s'imposait finalement 1-0 pour signer la première grosse surprise de la saison.