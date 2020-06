OM : Head of forceur, il envoie son CV à Eyraud

Dans : OM.

Plusieurs fois par an, Fabrizio Ravanelli prend la parole afin de lancer un appel du pied aux dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Entraîneur, dirigeant ou carrément head of football… A force, l’Italien a candidaté pour tous les postes possibles et imaginables au sein du club phocéen. Et ce vendredi, l’ancien joueur de l’OM a de nouveau repris la parole afin de témoigner son amour de Marseille à Jacques-Henri Eyraud. Dans une interview accordée au Phocéen, il s’est notamment vendu comme étant le directeur sportif qu’il fallait à Marseille, qui recherche toujours son fameux « Head of football » depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, et ce alors que le mercato a commencé…

« Directeur sportif de l’OM, c’est un poste qui m'intéresse, bien sûr, même s'il est difficile pour moi de m'exprimer là-dessus. Ce n'est un secret pour personne que l'OM reste toujours dans mon coeur. Dès mon arrivée à Marseille, je suis tombé amoureux de cette ville et de ces supporters. C'est difficile à expliquer, mais je pense que nos mentalités correspondaient parfaitement. Ils ont vu que j'étais obsédé par la victoire et je pense que mon professionnalisme leur a plu. C'était une véritable union entre nous. Et puis mon fils Mattia est né là-bas, et ça ne s'oublie pas. Mon opinion sur le mercato, c'est que l'OM a besoin de joueurs de caractère qui ont envie de se battre pour ce maillot, comme on l'a vu cette saison. C'est un maillot qui pèse lourd et qu'il faut être capable d'assumer. Il ne faut pas se tromper sur les choix et on doit toujours penser à cette caractéristique quand on choisit un joueur pour l'OM » a indiqué Fabrizio Ravanelli, plus motivé que jamais à l’idée de revenir à Marseille. Reste à voir ce que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt penseront de cela…